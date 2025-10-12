Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Нью-Мексико Юнайтед — Оранж Каунти , 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Исотопес Парк .

Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Оранж Каунти

Команда Нью-Мексико Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-13. Команда Оранж Каунти, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Нью-Мексико Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Оранж Каунти забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Нью-Мексико Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.