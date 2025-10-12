Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Риверхаундс — Инди Элевен , 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Highmark Stadium .

Превью матча Риверхаундс — Инди Элевен

Команда Риверхаундс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Инди Элевен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Риверхаундс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Инди Элевен забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Инди Элевен, в том матче победу одержали хозяева.