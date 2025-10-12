Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Риверхаундс - Инди Элевен 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: РиверхаундсИнди Элевен, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Highmark Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Highmark Stadium
США - Чемпионат USL
Риверхаундс
39'
76'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Инди Элевен
88'
Смотреть онлайн
Риверхаундс icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Риверхаундс icon
76'
Инди Элевен icon
88'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
22'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
25'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
34'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
36'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
37'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
39'
Риверхаундс - 1-ый Гол
40'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
41'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
59'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
61'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
63'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
76'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
76'
Риверхаундс - 2-ой Гол
88'
Инди Элевен - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Инди Элевен - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Риверхаундс — Инди Элевен

Команда Риверхаундс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Инди Элевен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Риверхаундс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Инди Элевен забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Инди Элевен, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Риверхаундс
Риверхаундс
Инди Элевен
Риверхаундс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Инди Элевен
Инди Элевен
1:0
Риверхаундс
Риверхаундс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Риверхаундс Риверхаундс
53%
Инди Элевен Инди Элевен
47%
Атаки
149
131
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
