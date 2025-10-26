Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Раудиз — Детройт Сити , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al Lang Stadium .

Превью матча Раудиз — Детройт Сити

Команда Раудиз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-21. Команда Детройт Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-7. Команда Раудиз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Детройт Сити забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Детройт Сити, в том матче победу одержали хозяева.