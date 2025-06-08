08.06.2025
Смотреть онлайн Финикс Райзинг - Оранж Каунти 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Финикс Райзинг — Оранж Каунти, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Phoenix Rising Soccer Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Phoenix Rising Soccer Stadium
США - Чемпионат USL
Финикс Райзинг
21'
67'
72'
Завершен
3 : 1
08 июня 2025
Оранж Каунти
58'
Финикс Райзинг
21'
Счет после первого тайма 1:0
Оранж Каунти
58'
Финикс Райзинг
67'
Финикс Райзинг
72'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
13'
Финикс Райзинг - Угловой
21'
Финикс Райзинг - 1-ый Гол
41'
Финикс Райзинг - Угловой
43'
Финикс Райзинг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Оранж Каунти - Угловой
57'
Оранж Каунти - Угловой
58'
Оранж Каунти - 2-ой Гол
67'
Финикс Райзинг - Угловой
67'
Финикс Райзинг - 3-ий Гол
72'
Финикс Райзинг - 4-ый Гол
89'
Оранж Каунти - Угловой
90+4'
Оранж Каунти - Угловой
90+5'
Оранж Каунти - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Финикс Райзинг — Оранж Каунти
История последних встреч
Финикс Райзинг
Оранж Каунти
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.07.2025
Оранж Каунти
4:1
Финикс Райзинг
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
99
89
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
3
1
Игры 1 тур
26.10.2025
1:0
26.10.2025
1:1
26.10.2025
2:1
26.10.2025
0:1
25.10.2025
2:1
23.10.2025
1:0
20.10.2025
2:3
19.10.2025
0:3
19.10.2025
0:0
19.10.2025
1:0
19.10.2025
1:1
19.10.2025
2:1
19.10.2025
1:0
19.10.2025
3:2
19.10.2025
0:0
19.10.2025
1:1
18.10.2025
2:2
16.10.2025
1:0
14.10.2025
5:0
12.10.2025
2:2
12.10.2025
3:3
12.10.2025
2:0
12.10.2025
1:0
12.10.2025
1:0
12.10.2025
1:2
12.10.2025
3:2
12.10.2025
2:1
12.10.2025
5:0
11.10.2025
0:1
11.10.2025
0:2
08.10.2025
1:3
06.10.2025
3:1
05.10.2025
0:0
05.10.2025
0:1
05.10.2025
3:0
05.10.2025
1:0
02.10.2025
1:1
29.09.2025
2:1
29.09.2025
1:0
29.09.2025
2:2
28.09.2025
1:0
28.09.2025
2:2
28.09.2025
3:3
28.09.2025
0:2
28.09.2025
0:1
28.09.2025
2:1
27.09.2025
2:2
27.09.2025
1:0
25.09.2025
1:2
22.09.2025
2:1
21.09.2025
1:1
21.09.2025
1:1
21.09.2025
2:2
21.09.2025
0:2
21.09.2025
3:1
21.09.2025
0:2
21.09.2025
3:1
21.09.2025
2:2
21.09.2025
0:1
21.09.2025
1:2
20.09.2025
0:1
17.09.2025
1:4
14.09.2025
0:1
14.09.2025
0:0
14.09.2025
0:4
14.09.2025
2:2
14.09.2025
3:3
14.09.2025
3:3
14.09.2025
0:2
14.09.2025
1:0
14.09.2025
2:5
07.09.2025
2:1
07.09.2025
1:2
07.09.2025
1:1
07.09.2025
0:1
07.09.2025
0:1
07.09.2025
2:1
07.09.2025
0:1
07.09.2025
0:2
07.09.2025
4:1
06.09.2025
0:0
31.08.2025
1:0
31.08.2025
3:3
31.08.2025
1:0
31.08.2025
4:4
31.08.2025
2:0
31.08.2025
0:2
31.08.2025
2:3
31.08.2025
2:1
31.08.2025
1:1
31.08.2025
1:3
31.08.2025
3:1
31.08.2025
1:0
25.08.2025
4:1
24.08.2025
1:2
Комментарии к матчу