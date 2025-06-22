Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Бирмингем Легион - Окленд Рутс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: Бирмингем ЛегионОкленд Рутс, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Protective Stadium.

МСК, Финал, Стадион: Protective Stadium
США - Чемпионат USL
Бирмингем Легион
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Окленд Рутс
55'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Окленд Рутс icon
55'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
30'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
33'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
45'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
55'
Окленд Рутс - 1-ый Гол
56'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
63'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
72'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
74'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
79'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
79'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
84'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
89'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
89'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
90+5'
Угловой
Бирмингем Легион FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0

Превью матча Бирмингем Легион — Окленд Рутс

Статистика матча

Владение мячом
Бирмингем Легион Бирмингем Легион
52%
Окленд Рутс Окленд Рутс
48%
Атаки
112
109
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
