22.06.2025
Смотреть онлайн Бирмингем Легион - Окленд Рутс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Бирмингем Легион — Окленд Рутс, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Protective Stadium.
МСК, Финал, Стадион: Protective Stadium
США - Чемпионат USL
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Окленд Рутс
55'
Текстовая трансляция
26'
Бирмингем Легион FC - Угловой
30'
Бирмингем Легион FC - Угловой
33'
Бирмингем Легион FC - Угловой
45'
Окленд Рутс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
55'
Окленд Рутс - 1-ый Гол
56'
Окленд Рутс - Угловой
63'
Окленд Рутс - Угловой
72'
Окленд Рутс - Угловой
74'
Окленд Рутс - Угловой
79'
Бирмингем Легион FC - Угловой
79'
Бирмингем Легион FC - Угловой
84'
Окленд Рутс - Угловой
89'
Бирмингем Легион FC - Угловой
89'
Бирмингем Легион FC - Угловой
90+5'
Бирмингем Легион FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0
Превью матча Бирмингем Легион — Окленд Рутс
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
112
109
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу