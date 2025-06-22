22.06.2025
Смотреть онлайн Чарльстон - Финикс Райзинг 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Чарльстон — Финикс Райзинг, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point.
МСК, Финал, Стадион: Patriots Point
США - Чемпионат USL
Чарльстон
8'
44'
78'
89'
Завершен
4 : 1
22 июня 2025
Финикс Райзинг
37'
Чарльстон
8'
Финикс Райзинг
37'
Чарльстон
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,1
Чарльстон
78'
Чарльстон
89'
Матч закончился со счётом 4:1 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Чарльстон - Угловой
8'
Чарльстон - 1-ый Гол
22'
Чарльстон - Угловой
23'
Финикс Райзинг - Угловой
37'
Финикс Райзинг - 2-ой Гол
42'
Чарльстон - Угловой
44'
Чарльстон - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,1
78'
Чарльстон - 4-ый Гол
89'
Чарльстон - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 2,1
Превью матча Чарльстон — Финикс Райзинг
Статистика матча
Владение мячом
35%
65%
Атаки
98
121
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
10
4
Комментарии к матчу