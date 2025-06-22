Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Чарльстон - Финикс Райзинг 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: ЧарльстонФиникс Райзинг, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point.

МСК, Финал, Стадион: Patriots Point
США - Чемпионат USL
Чарльстон
8'
44'
78'
89'
Завершен
4 : 1
22 июня 2025
Финикс Райзинг
37'
Смотреть онлайн
Чарльстон icon
8'
Финикс Райзинг icon
37'
Чарльстон icon
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,1
Чарльстон icon
78'
Чарльстон icon
89'
Матч закончился со счётом 4:1 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Чарльстон - Угловой
8'
Чарльстон - 1-ый Гол
22'
Угловой
Чарльстон - Угловой
23'
Угловой
Финикс Райзинг - Угловой
37'
Финикс Райзинг - 2-ой Гол
42'
Угловой
Чарльстон - Угловой
44'
Чарльстон - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,1
78'
Чарльстон - 4-ый Гол
89'
Чарльстон - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 2,1

Превью матча Чарльстон — Финикс Райзинг

Статистика матча

Владение мячом
Чарльстон Чарльстон
35%
Финикс Райзинг Финикс Райзинг
65%
Атаки
98
121
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
10
4
Комментарии к матчу
