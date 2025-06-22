22.06.2025
Смотреть онлайн Инди Элевен - Лас Вегас Лайтс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Инди Элевен — Лас Вегас Лайтс, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Michael A. Carroll Stadium.
МСК, Финал, Стадион: Michael A. Carroll Stadium
США - Чемпионат USL
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Лас Вегас Лайтс
90'
Текстовая трансляция
20'
Инди Элевен - Угловой
23'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
28'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
28'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
42'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
42'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Инди Элевен - Угловой
90'
Лас Вегас Лайтс FC - 1-ый Гол
90+4'
Инди Элевен - Угловой
90+6'
Инди Элевен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Инди Элевен — Лас Вегас Лайтс
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
90
84
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу