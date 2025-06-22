Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Монтерей Бей - Эль-Пасо Локомотив 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: Монтерей БейЭль-Пасо Локомотив, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cardinale Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Cardinale Stadium
США - Чемпионат USL
Монтерей Бей
60'
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Эль-Пасо Локомотив
15'
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Эль-Пасо Локомотив icon
15'
Счет после первого тайма 0:1
Эль-Пасо Локомотив icon
56'
Монтерей Бей FC icon
60'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
15'
Эль-Пасо Локомотив - 1-ый Гол
36'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
45+2'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
56'
Эль-Пасо Локомотив - 2-ой Гол
60'
Монтерей Бей FC - 3-ий Гол
65'
Угловой
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
69'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
73'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
76'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
90'
Угловой
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Монтерей Бей — Эль-Пасо Локомотив

История последних встреч

Монтерей Бей
Монтерей Бей
Эль-Пасо Локомотив
Монтерей Бей
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Эль-Пасо Локомотив
Эль-Пасо Локомотив
2:2
Монтерей Бей
Монтерей Бей
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Монтерей Бей Монтерей Бей
46%
Эль-Пасо Локомотив Эль-Пасо Локомотив
54%
Атаки
88
88
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Дженоа Дженоа
Аталанта Аталанта
21 Декабря
22:45
Реал Бетис Реал Бетис
Хетафе Хетафе
21 Декабря
23:00
Лион Лион
FC St Cyr Au Mont FC St Cyr Au Mont
21 Декабря
23:00
Лион Лион
FC St Cyr Collonges FC St Cyr Collonges
21 Декабря
23:00
Чикаго Буллз Чикаго Буллз
Атланта Хокс Атланта Хокс
21 Декабря
23:40
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA