22.06.2025
Смотреть онлайн Монтерей Бей - Эль-Пасо Локомотив 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Монтерей Бей — Эль-Пасо Локомотив, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cardinale Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Cardinale Stadium
США - Чемпионат USL
Монтерей Бей
60'
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Эль-Пасо Локомотив
15'
56'
Счет после первого тайма 0:1
Монтерей Бей FC
60'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
15'
Эль-Пасо Локомотив - 1-ый Гол
36'
Монтерей Бей FC - Угловой
45+2'
Монтерей Бей FC - Угловой
47'
Монтерей Бей FC - Угловой
56'
Эль-Пасо Локомотив - 2-ой Гол
60'
Монтерей Бей FC - 3-ий Гол
65'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
69'
Монтерей Бей FC - Угловой
73'
Монтерей Бей FC - Угловой
76'
Монтерей Бей FC - Угловой
90'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
Превью матча Монтерей Бей — Эль-Пасо Локомотив
История последних встреч
Монтерей Бей
Эль-Пасо Локомотив
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Эль-Пасо Локомотив
2:2
Монтерей Бей
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
88
88
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу