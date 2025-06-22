Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Нью-Мексико Юнайтед - Скорпионс Скорпионс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: Нью-Мексико ЮнайтедСкорпионс Скорпионс, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Исотопес Парк.

МСК, 1 тур, Стадион: Исотопес Парк
США - Чемпионат USL
Нью-Мексико Юнайтед
10'
59'
90+1'
90+3'
Завершен
4 : 2
22 июня 2025
Скорпионс Скорпионс
54'
75'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Нью-Мексико Юнайтед icon
10'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Скорпионс Скорпионс icon
54'
Нью-Мексико Юнайтед icon
59'
Скорпионс Скорпионс icon
75'
Нью-Мексико Юнайтед icon
90+1'
Нью-Мексико Юнайтед icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
10'
Нью-Мексико Юнайтед - 1-ый Гол
14'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
22'
Угловой
Скорпионс Скорпионс - Угловой
23'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
45+1'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
54'
Скорпионс Скорпионс - 2-ой Гол
59'
Нью-Мексико Юнайтед - 3-ий Гол
75'
Скорпионс Скорпионс - 4-ый Гол
78'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
90'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
90+1'
Нью-Мексико Юнайтед - 5-ый Гол
90+3'
Нью-Мексико Юнайтед - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Скорпионс Скорпионс

История последних встреч

Нью-Мексико Юнайтед
Нью-Мексико Юнайтед
Скорпионс Скорпионс
Нью-Мексико Юнайтед
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
07.09.2025
Скорпионс Скорпионс
Скорпионс Скорпионс
0:1
Нью-Мексико Юнайтед
Нью-Мексико Юнайтед
Обзор
27.07.2025
Скорпионс Скорпионс
Скорпионс Скорпионс
2:2
Нью-Мексико Юнайтед
Нью-Мексико Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Мексико Юнайтед Нью-Мексико Юнайтед
60%
Скорпионс Скорпионс Скорпионс Скорпионс
40%
Атаки
94
78
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
Лада Лада
21 Декабря
17:10
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
21 Декабря
15:30
ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
21 Декабря
15:30
Хирона Хирона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
21 Декабря
16:00
Барыс Барыс
ХК Сочи ХК Сочи
21 Декабря
15:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
21 Декабря
18:15
Верона Верона
Болонья Болонья
21 Декабря
17:00
Хайденхайм Хайденхайм
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
21 Декабря
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
21 Декабря
17:00
Осер Осер
Монако Монако
21 Декабря
16:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA