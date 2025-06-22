22.06.2025
Смотреть онлайн Нью-Мексико Юнайтед - Скорпионс Скорпионс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Нью-Мексико Юнайтед — Скорпионс Скорпионс, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Исотопес Парк.
МСК, 1 тур, Стадион: Исотопес Парк
США - Чемпионат USL
Нью-Мексико Юнайтед
10'
59'
90+1'
90+3'
Завершен
4 : 2
22 июня 2025
Скорпионс Скорпионс
54'
75'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Нью-Мексико Юнайтед
90+1'
Нью-Мексико Юнайтед
90+3'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
10'
Нью-Мексико Юнайтед - 1-ый Гол
14'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
22'
Скорпионс Скорпионс - Угловой
23'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
45+1'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
54'
Скорпионс Скорпионс - 2-ой Гол
59'
Нью-Мексико Юнайтед - 3-ий Гол
75'
Скорпионс Скорпионс - 4-ый Гол
78'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
90'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
90+1'
Нью-Мексико Юнайтед - 5-ый Гол
90+3'
Нью-Мексико Юнайтед - 6-ый Гол
Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Скорпионс Скорпионс
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
94
78
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
4
