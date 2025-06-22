22.06.2025
Смотреть онлайн Риверхаундс - Раудиз 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Риверхаундс — Раудиз, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Highmark Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Highmark Stadium
США - Чемпионат USL
Риверхаундс
15'
21'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Раудиз
41'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Риверхаундс - Угловой
3'
Риверхаундс - Угловой
15'
Риверхаундс - Угловой
15'
Риверхаундс - 1-ый Гол
21'
Риверхаундс - 2-ой Гол
23'
Риверхаундс - Угловой
25'
Раудиз - Угловой
32'
Раудиз - Угловой
34'
Раудиз - Угловой
40'
Риверхаундс - Угловой
41'
Раудиз - 3-ий Гол
55'
Риверхаундс - Угловой
59'
Риверхаундс - Угловой
60'
Риверхаундс - Угловой
85'
Раудиз - Угловой
89'
Риверхаундс - Угловой
Превью матча Риверхаундс — Раудиз
История последних встреч
Риверхаундс
Раудиз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.08.2025
Раудиз
2:1
Риверхаундс
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
100
98
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу