22.06.2025

Смотреть онлайн Риверхаундс - Раудиз 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: РиверхаундсРаудиз, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Highmark Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Highmark Stadium
США - Чемпионат USL
Риверхаундс
15'
21'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Раудиз
41'
Риверхаундс icon
15'
Риверхаундс icon
21'
Раудиз icon
41'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
3'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
15'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
15'
Риверхаундс - 1-ый Гол
21'
Риверхаундс - 2-ой Гол
23'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
25'
Угловой
Раудиз - Угловой
32'
Угловой
Раудиз - Угловой
34'
Угловой
Раудиз - Угловой
40'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
41'
Раудиз - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
55'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
59'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
60'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
85'
Угловой
Раудиз - Угловой
89'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Риверхаундс — Раудиз

История последних встреч

Риверхаундс
Риверхаундс
Раудиз
Риверхаундс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.08.2025
Раудиз
Раудиз
2:1
Риверхаундс
Риверхаундс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Риверхаундс Риверхаундс
44%
Раудиз Раудиз
56%
Атаки
100
98
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA