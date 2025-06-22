22.06.2025
Смотреть онлайн Rhode Island FC - Сакраменто Репаблик 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Rhode Island FC — Сакраменто Репаблик, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centreville Bank Stadium.
МСК, Финал, Стадион: Centreville Bank Stadium
США - Чемпионат USL
Завершен
0 : 2
22 июня 2025
Сакраменто Репаблик
56'
63'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
11'
Rhode Island FC - Угловой
24'
Сакраменто Репаблик - Угловой
41'
Rhode Island FC - Угловой
Сакраменто Репаблик - 1-ый Гол
Сакраменто Репаблик - 2-ой Гол
81'
Rhode Island FC - Угловой
Превью матча Rhode Island FC — Сакраменто Репаблик
Статистика матча
Владение мячом
64%
Атаки
120
84
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу