04.07.2025

Смотреть онлайн Лаудон Юнайтед - Оранж Каунти 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: Лаудон ЮнайтедОранж Каунти, Финал . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Segra Field.

МСК, Финал, Стадион: Segra Field
США - Чемпионат USL
Лаудон Юнайтед
Завершен
0 : 0
04 июля 2025
Оранж Каунти
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
4'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
45+2'
Угловой
Оранж Каунти - Угловой
45+6'
Угловой
Оранж Каунти - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
48'
Угловой
Оранж Каунти - Угловой
56'
Угловой
Оранж Каунти - Угловой
68'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90+7'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Лаудон Юнайтед — Оранж Каунти

Команда Лаудон Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Оранж Каунти, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Лаудон Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Оранж Каунти забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Лаудон Юнайтед Лаудон Юнайтед
43%
Оранж Каунти Оранж Каунти
57%
Атаки
78
99
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
1
5
Комментарии к матчу
