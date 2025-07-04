Смотреть онлайн Лаудон Юнайтед - Оранж Каунти 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Лаудон Юнайтед — Оранж Каунти, Финал . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Segra Field.
Превью матча Лаудон Юнайтед — Оранж Каунти
Команда Лаудон Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Оранж Каунти, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Лаудон Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Оранж Каунти забивает 0, пропускает 0.