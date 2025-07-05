Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Лас Вегас Лайтс - Сакраменто Репаблик 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: Лас Вегас ЛайтсСакраменто Репаблик, 1 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cashman Field.

МСК, 1 тур, Стадион: Cashman Field
США - Чемпионат USL
Лас Вегас Лайтс
Завершен
0 : 2
05 июля 2025
Сакраменто Репаблик
50'
67'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Сакраменто Репаблик icon
50'
Сакраменто Репаблик icon
67'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
38'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
40'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
44'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
50'
Сакраменто Репаблик - 1-ый Гол
67'
Сакраменто Репаблик - 2-ой Гол
79'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
80'
Угловой
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
90'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Лас Вегас Лайтс — Сакраменто Репаблик

Команда Лас Вегас Лайтс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Статистика матча

Владение мячом
Лас Вегас Лайтс Лас Вегас Лайтс
47%
Сакраменто Репаблик Сакраменто Репаблик
53%
Атаки
56
84
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
0
6
Комментарии к матчу
