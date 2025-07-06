06.07.2025
Смотреть онлайн Окленд Рутс - Детройт Сити 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Окленд Рутс — Детройт Сити, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Oakland Coliseum.
МСК, Финал, Стадион: Oakland Coliseum
США - Чемпионат USL
Окленд Рутс
55'
86'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
16'
Детройт Сити FC - Угловой
43'
Окленд Рутс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Окленд Рутс - 1-ый Гол
60'
Детройт Сити FC - Угловой
64'
Окленд Рутс - Угловой
71'
Окленд Рутс - Угловой
86'
Окленд Рутс - 2-ой Гол
88'
Детройт Сити FC - Угловой
90'
Детройт Сити FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Окленд Рутс — Детройт Сити
Статистика матча
Владение мячом
54%
46%
Атаки
107
92
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу