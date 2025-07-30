30.07.2025
Смотреть онлайн Риверхаундс - Майами 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Риверхаундс — Майами, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Highmark Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Highmark Stadium
США - Чемпионат USL
Риверхаундс
90+5'
Завершен
1 : 1
30 июля 2025
Майами
83'
Текстовая трансляция
22'
Риверхаундс - Угловой
37'
Риверхаундс - Угловой
45+4'
Риверхаундс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Майами FC - Угловой
83'
Майами FC - 1-ый Гол
88'
Риверхаундс - Угловой
89'
Риверхаундс - Угловой
90'
Майами FC - Угловой
90+5'
Риверхаундс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Риверхаундс — Майами
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
77
105
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу