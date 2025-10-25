Смотреть онлайн Летерхед - Канви Айленд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Летерхед — Канви Айленд, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fetcham Grove.
Превью матча Летерхед — Канви Айленд
Команда Летерхед в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Канви Айленд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 6-18. Команда Летерхед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Канви Айленд забивает 1, пропускает 2.