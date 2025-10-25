Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тилбери - Хадли 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Трофей ФА: ТилбериХадли, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Англия - Трофей ФА
Тилбери
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Хадли
Смотреть онлайн
Превью матча Тилбери — Хадли

Команда Тилбери в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-7. Команда Хадли, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-8. Команда Тилбери в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хадли забивает 1, пропускает 1.

Игры 7 тур
26.10.2025
Бракнелл
1:0
Бэнбери
Завершен
25.10.2025
Тилбери
1:0
Хадли
Завершен
25.10.2025
Stanway Rovers
1:2
Харроу
Завершен
25.10.2025
Бургес Хилл Таун
1:4
Фолкстоун
Завершен
25.10.2025
Уолтхем Эбби
0:2
Чатем Таун
Завершен
25.10.2025
Уингейт энд Финчли
0:1
Чесхант
Завершен
25.10.2025
Брентвуд
3:0
Уэллинг
Завершен
25.10.2025
Ситтингборн
2:1
Крей Волли
Завершен
25.10.2025
Клитеро
4:2
Стокктон Таун
Завершен
25.10.2025
Биллерикей Таун
0:5
Бишопс Стортфорд
Завершен
25.10.2025
Харборо Таун
4:1
АФК Рашден энд Даймондс
Завершен
25.10.2025
Энсти Н
4:0
Стратфорд
Завершен
25.10.2025
Спалдинг Юнайтед
0:1
Корби
Завершен
25.10.2025
Farnham
5:3
Бишопс Клив
Завершен
25.10.2025
Глостер Сити
1:0
Хавант
Завершен
25.10.2025
Уимборн
1:0
АФК Портчестер
Завершен
25.10.2025
Ст. Олбанс
0:2
Хануэлл
Завершен
25.10.2025
Летерхед
-:-
Канви Айленд
Отменен
25.10.2025
Бейзингсток
-:-
Дорчестер
Отменен
25.10.2025
Алвечерч
-:-
Вустер Сити
Отменен
24.10.2025
Данстон
1:0
Хебберн
Завершен
Комментарии к матчу
