Смотреть онлайн Тилбери - Хадли 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Тилбери — Хадли, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Тилбери — Хадли
Команда Тилбери в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-7. Команда Хадли, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-8. Команда Тилбери в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хадли забивает 1, пропускает 1.