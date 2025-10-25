Смотреть онлайн Ситтингборн - Крей Волли 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Ситтингборн — Крей Волли, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Staxson Stadium.
Превью матча Ситтингборн — Крей Волли
Команда Ситтингборн в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Крей Волли, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Ситтингборн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Крей Волли забивает 2, пропускает 1.