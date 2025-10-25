Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Бургес Хилл Таун — Фолкстоун , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Leylands Park .

Превью матча Бургес Хилл Таун — Фолкстоун

Команда Бургес Хилл Таун в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Фолкстоун, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 29-10. Команда Бургес Хилл Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фолкстоун забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Бургес Хилл Таун, в том матче победу одержали гостьи.