Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Farnham — Бишопс Клив , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Farnham — Бишопс Клив

Команда Farnham в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 25-15. Команда Бишопс Клив, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда Farnham в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Бишопс Клив забивает 1, пропускает 1.