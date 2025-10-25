Смотреть онлайн Брентвуд - Уэллинг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Брентвуд — Уэллинг, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Brentwood Centre Arena.
Превью матча Брентвуд — Уэллинг
Команда Брентвуд в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-11. Команда Уэллинг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Брентвуд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уэллинг забивает 1, пропускает 2.