Смотреть онлайн Бейзингсток - Дорчестер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Бейзингсток — Дорчестер, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Camrose.
Превью матча Бейзингсток — Дорчестер
Команда Бейзингсток в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Дорчестер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда Бейзингсток в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дорчестер забивает 2, пропускает 2.