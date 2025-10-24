Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Данстон — Хебберн , 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

Превью матча Данстон — Хебберн

Команда Данстон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Хебберн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-12. Команда Данстон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Хебберн забивает 2, пропускает 1.