24.10.2025

Смотреть онлайн Данстон - Хебберн 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Трофей ФА: ДанстонХебберн, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Англия - Трофей ФА
Данстон
29'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Хебберн
Смотреть онлайн
Данстон icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Хебберн - Угловой
21'
Угловой
Данстон - Угловой
22'
Угловой
Данстон - Угловой
27'
Угловой
Хебберн - Угловой
29'
Данстон - 1-ый Гол
39'
Угловой
Данстон - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Данстон - Угловой
50'
Угловой
Хебберн - Угловой
67'
Угловой
Данстон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Данстон — Хебберн

Команда Данстон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Хебберн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-12. Команда Данстон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Хебберн забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Данстон Данстон
50%
Хебберн Хебберн
50%
Атаки
88
106
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
5
2
Игры 7 тур
26.10.2025
Бракнелл
1:0
Бэнбери
Завершен
25.10.2025
Тилбери
1:0
Хадли
Завершен
25.10.2025
Stanway Rovers
1:2
Харроу
Завершен
25.10.2025
Бургес Хилл Таун
1:4
Фолкстоун
Завершен
25.10.2025
Уолтхем Эбби
0:2
Чатем Таун
Завершен
25.10.2025
Уингейт энд Финчли
0:1
Чесхант
Завершен
25.10.2025
Брентвуд
3:0
Уэллинг
Завершен
25.10.2025
Ситтингборн
2:1
Крей Волли
Завершен
25.10.2025
Клитеро
4:2
Стокктон Таун
Завершен
25.10.2025
Биллерикей Таун
0:5
Бишопс Стортфорд
Завершен
25.10.2025
Харборо Таун
4:1
АФК Рашден энд Даймондс
Завершен
25.10.2025
Энсти Н
4:0
Стратфорд
Завершен
25.10.2025
Спалдинг Юнайтед
0:1
Корби
Завершен
25.10.2025
Farnham
5:3
Бишопс Клив
Завершен
25.10.2025
Глостер Сити
1:0
Хавант
Завершен
25.10.2025
Уимборн
1:0
АФК Портчестер
Завершен
25.10.2025
Ст. Олбанс
0:2
Хануэлл
Завершен
25.10.2025
Летерхед
-:-
Канви Айленд
Отменен
25.10.2025
Бейзингсток
-:-
Дорчестер
Отменен
25.10.2025
Алвечерч
-:-
Вустер Сити
Отменен
24.10.2025
Данстон
1:0
Хебберн
Завершен
Комментарии к матчу
