Смотреть онлайн Харборо Таун - АФК Рашден энд Даймондс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Харборо Таун — АФК Рашден энд Даймондс, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Харборо Таун — АФК Рашден энд Даймондс
Команда Харборо Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда АФК Рашден энд Даймондс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-7. Команда Харборо Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АФК Рашден энд Даймондс забивает 1, пропускает 1.