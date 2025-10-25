Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Энсти Н — Стратфорд , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cropston Road .

Превью матча Энсти Н — Стратфорд

Команда Энсти Н в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Стратфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Энсти Н в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стратфорд забивает 1, пропускает 1.