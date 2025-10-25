Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Энсти Н - Стратфорд 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Трофей ФА: Энсти НСтратфорд, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cropston Road.

МСК, 7 тур, Стадион: Cropston Road
Англия - Трофей ФА
Энсти Н
8'
48'
63'
84'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Стратфорд
Энсти Н icon
8'
Счет после первого тайма 1:0
Энсти Н icon
48'
Энсти Н icon
63'
Энсти Н icon
84'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Стратфорд - Угловой
8'
Энсти Н - 1-ый Гол
11'
Угловой
Стратфорд - Угловой
36'
Угловой
Энсти Н - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Энсти Н - 2-ой Гол
51'
Угловой
Энсти Н - Угловой
54'
Угловой
Энсти Н - Угловой
61'
Угловой
Стратфорд - Угловой
63'
Энсти Н - 3-ий Гол
71'
Угловой
Стратфорд - Угловой
84'
Энсти Н - 4-ый Гол
87'
Угловой
Энсти Н - Угловой
87'
Угловой
Энсти Н - Угловой

Превью матча Энсти Н — Стратфорд

Команда Энсти Н в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Стратфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Энсти Н в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стратфорд забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Энсти Н Энсти Н
50%
Стратфорд Стратфорд
50%
Атаки
75
80
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
8
1
Игры 7 тур
26.10.2025
Бракнелл
1:0
Бэнбери
Завершен
25.10.2025
Тилбери
1:0
Хадли
Завершен
25.10.2025
Stanway Rovers
1:2
Харроу
Завершен
25.10.2025
Бургес Хилл Таун
1:4
Фолкстоун
Завершен
25.10.2025
Уолтхем Эбби
0:2
Чатем Таун
Завершен
25.10.2025
Уингейт энд Финчли
0:1
Чесхант
Завершен
25.10.2025
Брентвуд
3:0
Уэллинг
Завершен
25.10.2025
Ситтингборн
2:1
Крей Волли
Завершен
25.10.2025
Клитеро
4:2
Стокктон Таун
Завершен
25.10.2025
Биллерикей Таун
0:5
Бишопс Стортфорд
Завершен
25.10.2025
Харборо Таун
4:1
АФК Рашден энд Даймондс
Завершен
25.10.2025
Энсти Н
4:0
Стратфорд
Завершен
25.10.2025
Спалдинг Юнайтед
0:1
Корби
Завершен
25.10.2025
Farnham
5:3
Бишопс Клив
Завершен
25.10.2025
Глостер Сити
1:0
Хавант
Завершен
25.10.2025
Уимборн
1:0
АФК Портчестер
Завершен
25.10.2025
Ст. Олбанс
0:2
Хануэлл
Завершен
25.10.2025
Летерхед
-:-
Канви Айленд
Отменен
25.10.2025
Бейзингсток
-:-
Дорчестер
Отменен
25.10.2025
Алвечерч
-:-
Вустер Сити
Отменен
24.10.2025
Данстон
1:0
Хебберн
Завершен
Комментарии к матчу
