Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Уимборн — АФК Портчестер , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Cuthbury .

Превью матча Уимборн — АФК Портчестер

Команда Уимборн в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-10. Команда АФК Портчестер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Уимборн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АФК Портчестер забивает 0, пропускает 0.