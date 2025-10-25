Смотреть онлайн Клитеро - Стокктон Таун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Клитеро — Стокктон Таун, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shawbridge.
Превью матча Клитеро — Стокктон Таун
Команда Клитеро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-15. Команда Стокктон Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Клитеро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Стокктон Таун забивает 2, пропускает 1.