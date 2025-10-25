Смотреть онлайн Ст. Олбанс - Хануэлл 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Ст. Олбанс — Хануэлл, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Clarence Park.
Превью матча Ст. Олбанс — Хануэлл
Команда Ст. Олбанс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-9. Команда Хануэлл, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Ст. Олбанс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хануэлл забивает 1, пропускает 1.