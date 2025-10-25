Смотреть онлайн Уингейт энд Финчли - Чесхант 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Уингейт энд Финчли — Чесхант, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Harry Abrahams Stadium.
Превью матча Уингейт энд Финчли — Чесхант
Команда Уингейт энд Финчли в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-24. Команда Чесхант, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Уингейт энд Финчли в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Чесхант забивает 1, пропускает 1.