Превью матча Уингейт энд Финчли — Чесхант

Команда Уингейт энд Финчли в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-24. Команда Чесхант, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Уингейт энд Финчли в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Чесхант забивает 1, пропускает 1.