Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Алвечерч — Вустер Сити , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lye Meadow .

Превью матча Алвечерч — Вустер Сити

Команда Алвечерч в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-12. Команда Вустер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Алвечерч в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вустер Сити забивает 2, пропускает 1.