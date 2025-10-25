Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Глостер Сити — Хавант , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе New Meadow Park .

Превью матча Глостер Сити — Хавант

Команда Глостер Сити в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-10. Команда Хавант, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-17. Команда Глостер Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хавант забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Глостер Сити, в том матче победу одержали хозяева.