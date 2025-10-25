Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Глостер Сити - Хавант 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Трофей ФА: Глостер СитиХавант, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе New Meadow Park.

МСК, 7 тур, Стадион: New Meadow Park
Англия - Трофей ФА
Глостер Сити
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Хавант
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Глостер Сити — Хавант

Команда Глостер Сити в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-10. Команда Хавант, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-17. Команда Глостер Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хавант забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Глостер Сити, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Глостер Сити
Глостер Сити
Хавант
Глостер Сити
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Глостер Сити
Глостер Сити
3:2
Хавант
Хавант
Обзор
Игры 7 тур
26.10.2025
Бракнелл
1:0
Бэнбери
Завершен
25.10.2025
Тилбери
1:0
Хадли
Завершен
25.10.2025
Stanway Rovers
1:2
Харроу
Завершен
25.10.2025
Бургес Хилл Таун
1:4
Фолкстоун
Завершен
25.10.2025
Уолтхем Эбби
0:2
Чатем Таун
Завершен
25.10.2025
Уингейт энд Финчли
0:1
Чесхант
Завершен
25.10.2025
Брентвуд
3:0
Уэллинг
Завершен
25.10.2025
Ситтингборн
2:1
Крей Волли
Завершен
25.10.2025
Клитеро
4:2
Стокктон Таун
Завершен
25.10.2025
Биллерикей Таун
0:5
Бишопс Стортфорд
Завершен
25.10.2025
Харборо Таун
4:1
АФК Рашден энд Даймондс
Завершен
25.10.2025
Энсти Н
4:0
Стратфорд
Завершен
25.10.2025
Спалдинг Юнайтед
0:1
Корби
Завершен
25.10.2025
Farnham
5:3
Бишопс Клив
Завершен
25.10.2025
Глостер Сити
1:0
Хавант
Завершен
25.10.2025
Уимборн
1:0
АФК Портчестер
Завершен
25.10.2025
Ст. Олбанс
0:2
Хануэлл
Завершен
25.10.2025
Летерхед
-:-
Канви Айленд
Отменен
25.10.2025
Бейзингсток
-:-
Дорчестер
Отменен
25.10.2025
Алвечерч
-:-
Вустер Сити
Отменен
24.10.2025
Данстон
1:0
Хебберн
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Барыс Барыс
15 Ноября
17:00
Tundra Esports Tundra Esports
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Ноября
20:00
BESTIA BESTIA
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
15 Ноября
21:00
ХК Сочи ХК Сочи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
15 Ноября
17:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
15 Ноября
17:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
15 Ноября
18:00
FaZe FaZe
Team Falcons Team Falcons
15 Ноября
16:30
Сайпа Сайпа
Лукко Лукко
15 Ноября
18:00
Таппара Таппара
Пеликанс Пеликанс
15 Ноября
18:00
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
15 Ноября
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA