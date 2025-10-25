Смотреть онлайн Stanway Rovers - Харроу 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Stanway Rovers — Харроу, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Stanway Rovers — Харроу
Команда Stanway Rovers в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Харроу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Stanway Rovers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Харроу забивает 1, пропускает 1.