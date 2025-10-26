Смотреть онлайн Бракнелл - Бэнбери 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Бракнелл — Бэнбери, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SB Stadium.
Превью матча Бракнелл — Бэнбери
Команда Бракнелл в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-23. Команда Бэнбери, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Бракнелл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бэнбери забивает 2, пропускает 1.