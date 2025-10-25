Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА : Спалдинг Юнайтед — Корби , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Спалдинг Юнайтед — Корби

Команда Спалдинг Юнайтед в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-9. Команда Корби, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-13. Команда Спалдинг Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Корби забивает 2, пропускает 1.