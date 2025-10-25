Смотреть онлайн Уолтхем Эбби - Чатем Таун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей ФА: Уолтхем Эбби — Чатем Таун, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Уолтхем Эбби — Чатем Таун
Команда Уолтхем Эбби в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-9. Команда Чатем Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-6. Команда Уолтхем Эбби в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Чатем Таун забивает 2, пропускает 1.