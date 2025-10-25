Превью матча FC Collina D'Oro — АС Таверна

Команда FC Collina D'Oro в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда АС Таверна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда FC Collina D'Oro в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АС Таверна забивает 1, пропускает 1.