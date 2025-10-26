Смотреть онлайн Грассхоппер II - ФК Золотурн 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Грассхоппер II — ФК Золотурн, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Грассхоппер II — ФК Золотурн
Команда Грассхоппер II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-7. Команда ФК Золотурн, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Грассхоппер II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Золотурн забивает 2, пропускает 1.