25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Эшалленс - Portalban/Gletterens 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Классик: ФК ЭшалленсPortalban/Gletterens, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Швейцария - 1-я лига - Классик
ФК Эшалленс
Отменен
- : -
25 октября 2025
Portalban/Gletterens
Превью матча ФК Эшалленс — Portalban/Gletterens

Команда ФК Эшалленс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-17. Команда Portalban/Gletterens, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда ФК Эшалленс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Portalban/Gletterens забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды ФК Эшалленс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Эшалленс
ФК Эшалленс
Portalban/Gletterens
ФК Эшалленс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.10.2025
ФК Эшалленс
ФК Эшалленс
2:1
Portalban/Gletterens
Portalban/Gletterens
Обзор
Игры 11 тур
05.11.2025
FC Coffrane
2:3
Мейрин
Завершен
29.10.2025
ФК Эшалленс
2:1
Portalban/Gletterens
Завершен
26.10.2025
Грассхоппер II
1:2
ФК Золотурн
Завершен
26.10.2025
Мюнсинген
2:0
Блак Старс
Завершен
26.10.2025
FC Coffrane
-:-
Мейрин
Отложен
26.10.2025
Виднау
3:4
ФК Тугген
Завершен
25.10.2025
КС Шенуа
2:2
FC Prishtina Bern
Завершен
25.10.2025
Монт
3:2
Серветт II
Завершен
25.10.2025
Пайерн
2:4
Ла Сарраз
Завершен
25.10.2025
Волен
1:1
Делемон
Завершен
25.10.2025
ФК Эшалленс
-:-
Portalban/Gletterens
Отменен
25.10.2025
ФК Ланси
-:-
FC Amical Saint-Prex
Отменен
25.10.2025
FC Oberwallis Naters
2:2
FC Martigny
Завершен
25.10.2025
ФК Хёнг
0:4
УСВ Эшен-Маурен
Завершен
25.10.2025
Фрейенбах
1:2
Ст. Галлен II
Завершен
25.10.2025
SV Schaffhausen
2:6
Косова Цюрих
Завершен
25.10.2025
Янг Феллоуз Ювентус
3:0
Стабио
Завершен
25.10.2025
Цуг-94
0:3
FC Courtetelle
Завершен
25.10.2025
ФК Шёц
2:7
Конкордия Базель
Завершен
25.10.2025
FC Bassecourt
6:0
FC Besa Biel/Bienne
Завершен
25.10.2025
СВ Муттенц
1:3
Лангенталь
Завершен
25.10.2025
Олд Бойз
1:3
Буокс
Завершен
25.10.2025
Веттсвилm-Б
-:-
Винтертур II
Отменен
25.10.2025
FC Collina D'Oro
1:1
АС Таверна
Завершен
Комментарии к матчу
