Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик : ФК Эшалленс — Portalban/Gletterens , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Эшалленс — Portalban/Gletterens

Команда ФК Эшалленс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-17. Команда Portalban/Gletterens, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда ФК Эшалленс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Portalban/Gletterens забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды ФК Эшалленс, в том матче победу одержали хозяева.