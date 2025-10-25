Превью матча FC Bassecourt — FC Besa Biel/Bienne

Команда FC Bassecourt в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-15. Команда FC Besa Biel/Bienne, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-18. Команда FC Bassecourt в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. FC Besa Biel/Bienne забивает 2, пропускает 2.