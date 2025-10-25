Смотреть онлайн FC Bassecourt - FC Besa Biel/Bienne 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: FC Bassecourt — FC Besa Biel/Bienne, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча FC Bassecourt — FC Besa Biel/Bienne
Команда FC Bassecourt в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-15. Команда FC Besa Biel/Bienne, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-18. Команда FC Bassecourt в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. FC Besa Biel/Bienne забивает 2, пропускает 2.