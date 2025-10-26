Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Мюнсинген - Блак Старс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Классик: МюнсингенБлак Старс, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Sandreutenen.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportplatz Sandreutenen
Швейцария - 1-я лига - Классик
Мюнсинген
60'
85'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Блак Старс
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
FC Münsingen icon
60'
FC Münsingen icon
85'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Блак Старс - Угловой
28'
Угловой
Блак Старс - Угловой
32'
Угловой
Блак Старс - Угловой
33'
Блак Старс - Незабитый пенальти
39'
Угловой
Блак Старс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
FC Münsingen - Угловой
60'
FC Münsingen - 1-ый Гол
80'
Угловой
Блак Старс - Угловой
85'
FC Münsingen - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Мюнсинген — Блак Старс

Команда Мюнсинген в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Блак Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-22. Команда Мюнсинген в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Блак Старс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Мюнсинген Мюнсинген
40%
Блак Старс Блак Старс
60%
Атаки
86
97
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
0
Игры 11 тур
05.11.2025
FC Coffrane
2:3
Мейрин
Завершен
29.10.2025
ФК Эшалленс
2:1
Portalban/Gletterens
Завершен
26.10.2025
Грассхоппер II
1:2
ФК Золотурн
Завершен
26.10.2025
Мюнсинген
2:0
Блак Старс
Завершен
26.10.2025
FC Coffrane
-:-
Мейрин
Отложен
26.10.2025
Виднау
3:4
ФК Тугген
Завершен
25.10.2025
КС Шенуа
2:2
FC Prishtina Bern
Завершен
25.10.2025
Монт
3:2
Серветт II
Завершен
25.10.2025
Пайерн
2:4
Ла Сарраз
Завершен
25.10.2025
Волен
1:1
Делемон
Завершен
25.10.2025
ФК Эшалленс
-:-
Portalban/Gletterens
Отменен
25.10.2025
ФК Ланси
-:-
FC Amical Saint-Prex
Отменен
25.10.2025
FC Oberwallis Naters
2:2
FC Martigny
Завершен
25.10.2025
ФК Хёнг
0:4
УСВ Эшен-Маурен
Завершен
25.10.2025
Фрейенбах
1:2
Ст. Галлен II
Завершен
25.10.2025
SV Schaffhausen
2:6
Косова Цюрих
Завершен
25.10.2025
Янг Феллоуз Ювентус
3:0
Стабио
Завершен
25.10.2025
Цуг-94
0:3
FC Courtetelle
Завершен
25.10.2025
ФК Шёц
2:7
Конкордия Базель
Завершен
25.10.2025
FC Bassecourt
6:0
FC Besa Biel/Bienne
Завершен
25.10.2025
СВ Муттенц
1:3
Лангенталь
Завершен
25.10.2025
Олд Бойз
1:3
Буокс
Завершен
25.10.2025
Веттсвилm-Б
-:-
Винтертур II
Отменен
25.10.2025
FC Collina D'Oro
1:1
АС Таверна
Завершен
Комментарии к матчу
