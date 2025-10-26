Смотреть онлайн Мюнсинген - Блак Старс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Мюнсинген — Блак Старс, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Sandreutenen.
Превью матча Мюнсинген — Блак Старс
Команда Мюнсинген в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Блак Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-22. Команда Мюнсинген в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Блак Старс забивает 2, пропускает 2.