Смотреть онлайн Монт - Серветт II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Монт — Серветт II, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Монт — Серветт II
Команда Монт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-13. Команда Серветт II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-9. Команда Монт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Серветт II забивает 2, пропускает 1.