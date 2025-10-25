Смотреть онлайн Волен - Делемон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Волен — Делемон, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нидерматтен Волен АГ.
Превью матча Волен — Делемон
Команда Волен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-21. Команда Делемон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-13. Команда Волен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Делемон забивает 2, пропускает 1.