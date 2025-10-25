Превью матча Волен — Делемон

Команда Волен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-21. Команда Делемон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-13. Команда Волен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Делемон забивает 2, пропускает 1.