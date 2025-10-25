Смотреть онлайн ФК Шёц - Конкордия Базель 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: ФК Шёц — Конкордия Базель, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Шёц — Конкордия Базель
Команда ФК Шёц в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-18. Команда Конкордия Базель, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда ФК Шёц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Конкордия Базель забивает 2, пропускает 2.