Смотреть онлайн ФК Ланси - FC Amical Saint-Prex 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: ФК Ланси — FC Amical Saint-Prex, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Ланси — FC Amical Saint-Prex
Команда ФК Ланси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-22. Команда FC Amical Saint-Prex, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-10. Команда ФК Ланси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. FC Amical Saint-Prex забивает 2, пропускает 1.