Превью матча КС Шенуа — FC Prishtina Bern

Команда КС Шенуа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-10. Команда FC Prishtina Bern, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-19. Команда КС Шенуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. FC Prishtina Bern забивает 2, пропускает 2.