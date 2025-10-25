Смотреть онлайн КС Шенуа - FC Prishtina Bern 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: КС Шенуа — FC Prishtina Bern, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
Превью матча КС Шенуа — FC Prishtina Bern
Команда КС Шенуа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-10. Команда FC Prishtina Bern, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-19. Команда КС Шенуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. FC Prishtina Bern забивает 2, пропускает 2.