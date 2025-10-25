Смотреть онлайн СВ Муттенц - Лангенталь 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: СВ Муттенц — Лангенталь, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча СВ Муттенц — Лангенталь
Команда СВ Муттенц в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 24-10. Команда Лангенталь, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-15. Команда СВ Муттенц в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лангенталь забивает 2, пропускает 2.