Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик : ФК Хёнг — УСВ Эшен-Маурен , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Хёнг — УСВ Эшен-Маурен

Команда ФК Хёнг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-13. Команда УСВ Эшен-Маурен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-17. Команда ФК Хёнг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УСВ Эшен-Маурен забивает 1, пропускает 2.