Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик : Пайерн — Ла Сарраз , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Пайерн — Ла Сарраз

Команда Пайерн в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-11. Команда Ла Сарраз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-22. Команда Пайерн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла Сарраз забивает 1, пропускает 2.