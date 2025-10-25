Смотреть онлайн FC Oberwallis Naters - FC Martigny 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: FC Oberwallis Naters — FC Martigny, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча FC Oberwallis Naters — FC Martigny
Команда FC Oberwallis Naters в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-10. Команда FC Martigny, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда FC Oberwallis Naters в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Martigny забивает 1, пропускает 2.