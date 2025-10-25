Смотреть онлайн Цуг-94 - FC Courtetelle 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Цуг-94 — FC Courtetelle, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Цуг-94 — FC Courtetelle
Команда Цуг-94 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда FC Courtetelle, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Цуг-94 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Courtetelle забивает 1, пропускает 1.